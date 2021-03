Nach Belästigung : Polizei sucht unbekannte Täter in Zarrentin

Ein Autofahrer und sein Beifahrer haben mehrmals ein 14-jähriges und ein 16-jähriges Mädchen bedrängt.

Zarrentin | Die Polizei sucht zwei Männer, die am Dienstagabend ein 14-jähriges und ein 16-jähriges Mädchen in der Töpferstraße in Zarrentin belästigt haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollen die Unbekannten in einem blauen VW Caddy auf die zwei Jugendlichen zugerast sein, dann abrupt abgebremst und die Fahrertür geöffnet haben. Dank der Mut...

