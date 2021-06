Dodow hat jetzt sein „Waidblick“ : Mutiges Paar öffnet eigenes Restaurant auf dem Dorf

Natürlich habe Diana Beckert und Daniel Nitzsche durch die Corona-Pandemie Höhen und Tiefen gehabt, vielleicht sogar Zweifel.

Dodow | Den Stress der vergangenen Tage lächeln sie weg. Und sie haben auch allen Grund dazu. „Es ist sehr gut angelaufen“, sagt Diana Beckert, die zusammen mit ihrem Partner Daniel Nitzsche am Wochenende das Restaurant „Waidblick“ in Dodow eröffnet hat. „Wir haben uns vor allem gefreut, dass so viele Leute aus dem Dorf da waren. Am Freitagabend war die Terra...

