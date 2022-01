Hagenower Kulturstätten öffnen : Museum, Alte Synagoge und Hagenow-Info wieder besuchen

Museum, Alte Synagoge und Hagenow-Info sind wieder regulär geöffnet. Sonntagsbesuche müssen angemeldet werden.

Hagenow | Das Museum, die Alte Synagoge und die Hagenow-Information haben außer sonntags zu den regulären Zeiten wieder geöffnet. Wer das Museum oder die Alte Synagoge an einen Sonntag besuchen will, muss sich zuvor telefonisch unter: 03883/722042 oder per Mail an: museum@hagenow.de anmelden. Momentan gelten die 2G Plus-Regelungen. Bei Personen, die bereits ein...

