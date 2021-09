Sternfahrt für Demokratie : Ein sehr lautes Bekenntnis für Toleranz und Demokratie

Gut 100 Biker machten sich am Sonnabend auf den 120 Kilometer langen Weg durch den Kreis. Es war die Jubiläumstour für mehr Demokratie

Ludwigslust/Parchim | Es kann so angenehm sein, wenn Meteorologen mit ihren Vorhersagen daneben liegen. Den Teilnehmern der Jubiläumstour im Landkreis für „Demokratie und Toleranz“ ist es so ergangen. Der so sicher für den Sonnabend angesagte Regen fiel aus, die 100 Biker kamen trocken und sicher durch den Landkreis. Zeichen für mehr Menschlichkeit Die Tour der 120 K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.