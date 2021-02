Wittenburgs neuer Treffpunkt : Mitten in der Krise öffnet die Bäckerei „Backverrückt“

Mitten in der Krise eröffnet im Herzen Wittenburgs eine ganze besondere Backfiliale.

Wittenburg | Neueröffnung mitten im Lockdown und das im Zentrum Wittenburgs: Am Montag macht am Markt 9 mit „Backverrückt“ nicht einfach eine Bäckereifiliale mit angeschlossenem Café auf, hier wird ein flottes Konzept für eine Bäckerei zum zweiten Mal in der Region ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.