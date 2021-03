Neue Amtsleiterin : Die Herrin der Biosphären Schaalsee und Elbe

Anke Hollerbach am Montag offiziell als Chefin des Biosphärenamtes vorgestellt

Zarrentin | Sie ist längst keine Unbekannte mehr in der Region, wohnt an der Elbe, hat sich schon vor Jahren endgültig in die Endmoränenlandschaft verliebt: Seit Montag ist die 44-jährige Anke Hollerbach auch offiziell die Leiterin des „Biosphärenreservatsamtes Schaalsee-Elbe“. Damit ist sie so etwas wie die ranghöchste Naturschützerin für die Region. Die Diplomi...

