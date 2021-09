Überschwemmungen im Westen : Mecklenburger Hilfsflotte kehrt nach Einsatz im Flutgebiet heim

Hilfseinsatz in Bad Neuenahr-Ahrweiler beendet: Mecklenburger Kameraden hatten ihre Fahrzeuge für Einsätze im Flutgebiet ausgeliehen

Ahrweiler | Es war nur eine kleine Kolonne von vier Fahrzeugen, die am Dienstag Abend nach der 700 Kilometer langen Fahrt aus dem Flutgebiet in Wittenburg und Zarrentin eintraf. Eine kleine Truppe um Kreiswehrführer Uwe Pulss hatte zwei Gerätewagen und einen Transporter aus Bad Neuenahr-Ahrweiler zurückgeholt. Vor acht Wochen hatten die Mecklenburger in einer Bli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.