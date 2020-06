Zarrentin: Mann rutscht von Hausfassade und stürzt ab

von svz.de

24. Juni 2020, 10:29 Uhr

In Zarrentin ist am frühen Mittwochmorgen ein 32-jähriger Mann bei einem Sturz aus einer Höhe von etwa vier Metern schwer verletzt worden. Der Mann hatte sich versehentlich aus seiner Wohnung im Obergeschoss ausgesperrt und dann versucht, von außen an ein offenes Fenster zu gelangen. Hierzu kletterte er zunächst eine Straßenlaterne hinauf und gelangte dann an die Hausfassade. Dort rutschte der 32-Jährige ab und stürzte zu Boden. Der schwer verletzte Wohnungsinhaber, der bei Bewusstsein war, wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.