Luftqualität im Klassenraum : In Boizenburger Schule wird jetzt die Luft gefiltert

In der Grundschule „Ludwig Reinhard“ stehen jetzt 18 Luftreinigungsgeräte.

Boizenburg | Keine Sekunde gezögert hat Sigrun Schilling, Leiterin der Grundschule „Ludwig Reinhard“ in Boizenburg, als die Stadt als Träger der Einrichtung ihr die Anschaffung und Installation von Luftreinigungsgeräten anbot. „Es ist ein Schritt zu mehr Sicherheit. Wir schützen uns und die Kinder“, ist sich die Lehrerin am Dienstagmorgen sicher. In 15 Minuten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.