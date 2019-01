Großeinsatz in Lübtheen : SEK stürmt Zirkus Monaco wegen einer Waffe

Dutzende Polizisten sind in Lübtheen im Einsatz, um die Herausgabe einer Schusswaffe zu erzwingen.

von Mayk Pohle, Susan Ebel, Birgit Sander

23. Januar 2019, 10:31 Uhr

Seit heute Morgen läuft eine Großaktion der Polizei in Lübtheen, um die Herausgabe einer Schusswaffe zu erzwingen. Die Polizeiaktion scheint erfolgreich zu sein, der Beschuldigte wird derzeit in Hagenow vernommen. Nach ersten Informationen handelt es sich um einen Zirkusmitarbeiter. Vor Ort sucht die Polizei nach einer kleinkalibrigen Waffe. An der Aktion sind insgesamt 200 Polizisten beteiligt, unter ihnen auch SEK-Beamte. Die Aktion findet nahe der Straße in Richtung Quassel statt. Mit Behinderungen ist zu rechnen.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Schütze aus dem privaten Umfeld des Opfers stammt. Aus diesem Grund habe das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Schweriner Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für das Privatgrundstück samt Gebäude erlassen.

Zirkus immer wieder in den Schlagzeilen

Bundesweit in den Schlagzeilen war der Zirkus bereits im Jahr 2012. Damals war der 11-jährige Pflegesohn mit einem Transporter nach Hamburg geflüchtet. Anfang 2013 dann der nächste Vorfall: Zwei Mitarbeiter des Zirkus wurden erwischt, als sie in Wittenburg 300 Liter Diesel stahlen.

Der aktuelle Polizeieinsatz steht in Zusammenhang mit einer Schussverletzung aus dem vergangenen Jahr. Ende Mai 2018 war ein Mitglied einer Zirkusfamilie im Landkreis Ludwigslust-Parchim durch einen Schuss ins Bein verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das 47-jährige Opfer hatte sich ins Krankenhaus einliefern lassen, schweigt aber seither zu diesem Vorfall.