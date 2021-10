Kurrent-Beratung in Neuhaus : Silvia Saalmann entschlüsselt wieder alte Schriften

Alte Handschriften sind die Leidenschaft von Silvia Saalmann. Sie bietet nun erneut ehrenamtlich in Neuhaus eine Beratung an.

Neuhaus | Einfach ist es nicht. Das muss auch Silvia Saalmann zugeben. „Aber es macht sehr viel Spaß, die Schriften wie ein Detektiv zu entziffern.“ Und ihnen ihr Geheimnis zu entlocken. Darum bietet die Neuhauserin auch diesen Monat, konkret am 21. Oktober, wieder ihre Kurrent-Beratung in der Bibliothek, im Flachbau gegenüber des Alten Amtsgerichtes, Am Markt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.