Auftritt in Boizenburg : Kulturkate Pritzier beschert Kinogästen Theaterabend mit Tiefgang

Nach der Premiere in Hagenow kam das Stück „Unser Dorf soll schöner werden“ auch in Boizenburg gut an. Weitere Vorstellungen werden vorbereitet.

Boizenburg | Die Kulturkate Pritzier sendet in diesen Tagen ein hoffnungsvolles Zeichen an die Kulturinteressierten der Region. Das passiert mit den Vorstellungen ihres Winterstücks „Unser Dorf soll schöner werden“. Während sonst viel abgesagt oder verschoben wird, zieht die Kate ihre Vorstellungen durch. Mit der gebotenen Vorsicht. Eine dieser Vorstellungen hat e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.