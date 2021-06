Boizenburg : Das Kulturschiff „Minna“ kommt ab Juli wieder ins Schwanken

Die „Minna“ und der Kino-Club Boizenburg bieten den Besuchern wieder ein buntes Programm mit Konzerten und gemütlichen Abenden.

Boizenburg | Spricht Sara Puchert vom Kulturschiff „Minna“, leuchten ihre Augen. So voller freudiger Erwartungen ist die Boizenburgerin auf das, was sie sowie alle Menschen in und um Boizenburg ab dem 2. Juli auf dem Boot, das im Hafen der Stadt festgemacht hat, erwartet. Dann nämlich geht es auch hier wieder los mit kulturellen Veranstaltungen. Den Startschuss gi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.