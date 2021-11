Boizenburg : Soldaten sammeln für die Kriegsgräberfürsorge

Mit der europaweiten Sorge um die Gräber der vergangenen Kriege soll an die Schrecken der Auseinandersetzungen erinnert werden.

Boizenburg | Viel Geld für einen guten Zweck muss nicht immer über medial groß angelegte Spendenaufrufe gesammelt werden. Manchmal reichen hierfür auch einfach zwei nette Soldaten in Ausgehuniform und eine simple Blechdose. So ist es jedenfalls in Boizenburg. Hier sind die Kameraden der 3. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 401 aus Hagenow gerade unterw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.