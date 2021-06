Dank an die Tester : Testzentrum im Zarrentiner Kloster besteht Prüfung durch den Kreis

Seit Ende März läuft der Betrieb. Mehr als 4000 Corona-Tests wurden seither durchgeführt – dank des Einsatzes der Verwaltungsmitarbeiter von Stadt und Amt, die zum Teil freiwillig dort arbeiten, und freiwilliger Helfer.

Zarrentin | An diese Tür an der Stirnseite des Zarrentiner Klosters hat es schon Tausende Menschen gezogen. Nicht ganz freiwillig, denn hier hat die Stadt seit Ende März ihr Corona-Testzentrum eingerichtet. Ende März haben Stadt und Amt mit freiwilligen Mitarbeitern dieses Zentrum in einem Teil des Klosterflures eingerichtet, unter recht provisorischen Bedingunge...

