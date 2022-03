Kosmetikhersteller in Jessenitz : Firma Dankwardt geht mit Influencern wie den Geissens neue Wege

Der Kosmetikproduzent „Rudolf Dankwardt“ aus Jessenitz nahe Lübtheen musste in Corona-Zeiten Umsatzrückgänge verbuchen. Nun soll die Produktion ausgeweitet und neuer Nachwuchs gewonnen werden.

Jessenitz | Die Duschgels, Cremes, Deos oder Shampoos aus der modernen Fertigungsstätte in Jessenitz-Werk nahe Lübtheen hat wohl schon jeder in Deutschland in den Händen gehabt. Nur steht auf den millionenfach abgefüllten Packungen nicht die Firma „Rudolf Dankwardt“ aus Jessenitz, sondern eben Beiersdorf, Schwarzkopf oder der Name von Eigenmarken der großen Hande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.