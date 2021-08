Kommunalwahl 2021 : „Die Unabhängigen“ im Amt Neuhaus setzen auf Lebensqualität

Am 12. September haben die Einwohner in Amt Neuhaus die Wahl: Sie bestimmen den neuen Rat der Gemeinde, in dem die Unabhängigen ihre „ehrliche Arbeit“ fortsetzen möchten. Die SVZ stellt nach und nach alle Parteien vor.

Neuhaus | Mit Abstand die meisten Kandidaten. Mit Abstand die meisten Wahlplakate. Und nun am 12. September bei der Kommunalwahl für einen neuen Rat der Gemeinde Amt Neuhaus auch mit Abstand die meisten Stimmen? Das würde Thorsten Knebusch, Spitzenkandidat von „Die Unabhängigen“, sicherlich so unterschreiben, doch der Mann der Zahlen gibt sich realistisch. „Der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.