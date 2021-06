Kommentar zur CDU in Wittenburg : Auf Kuschelkurs mit der AfD

Um ein positives Votum für ihre Herzensangelegenheiten zu bekommen, scheint die Wittenburger CDU auch eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht zu stören. Sie demontiert so die Glaubwürdigkeit der Partei.

Wittenburg | Es ist doch so einfach. Und es geht auch freundlich: „Vielen Dank AfD, aber wir lehnen den Antrag ab.“ Nichts weiter hätte die Wittenburger CDU-Fraktion am Mittwochabend in der Stadtvertretung tun müssen, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die zunächst eigenständigen Anträge ihres Mitglieds Michael Luchs wären dennoch auf der Tagesordnung geblieb...

