Klimaanalyse : Der Marktplatz in Boizenburg ist ein heißes Pflaster

In Kooperation mit dem Climate Service Center Hamburg wurde im letzten Jahr eine Klimaanalyse für das Stadtgebiet Boizenburg erstellt. Die Ergebnisse wurden jetzt präsentiert.

Boizenburg | Ihren Stolz und ihre Freude will Beatrice John gar nicht verbergen. Einfach zu glücklich ist die Frau, die in Boizenburg für Klimaanpassung und nachhaltige Entwicklung zuständig ist, über die neuste Errungenschaft der Stadt. In Kooperation mit dem Climate Service Center Hamburg wurde im letzten Jahr nämlich eine Klimaanalyse für das Stadtgebiet Boi...

