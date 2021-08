Drei Lesenächte in einem Dorf : Junge Autoren lesen in Woez gleich an drei Abenden

Am kommenden Freitag wird im Woezer Garten gelesen. Die Veranstaltungsreihe endet am 14. August.

Woez | Wie in den Vorjahren heißt es auch in diesem August: Es ist wieder Zeit für die Lesenächte. Der „DichtFest-Verlag“ in Woez in der Gemeinde Wittendörp lädt alle Buch- und Lesebegeisterten zu sich in den Verlagsgarten. Auf nunmehr fünf Lesebühnen lassen sich interessante Bücher entdecken – vom Autor oder der Autorin selbst gelesen. Und da die schreibend...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.