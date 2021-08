Klassentreffen in Pritzier : Zurück an die Wurzeln

Vor 54 Jahren machten Wilfried Wilck und Hella Striegel ihren Schulabschluss in Pritzier. Am Wochenende freuten sie sich auf ein Wiedersehen mit ihren Schulkameraden.

Gösslow | Wild und aufgeregt ist das Getümmel am Sonnabend auf dem Hof des Elternhauses von Wilfried Wilck in Gößlow. Die Wiedersehensfreude der Anwesenden ist aber auch einfach zu groß. Feiern sie doch ihr Klassentreffen. 54 Jahren ist es her, dass sie zusammen die Schule in Pritzier nach der 10. Klasse verlassen haben. „Früher haben wir uns alle fünf Jahre ge...

