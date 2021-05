Kirche und Corona : Die Arbeit der Pastoren hat sich verändert

Wie können wir den Kontakt zu unseren Mitgliedern halten? Diese Frage stellen sich in der Corona-Pandemie auch die Kirchengemeinden.

Hagenow | Keine Gottesdienste in der Kirche. Pandemiebedingt, schon seit Monaten. Dazu kaum noch Taufen oder Trauungen. Kein Wunder also, dass Pastor Volker Höppner von der evangelischen Kirchengemeinde Hagenow sagt: „Unsere Arbeit hat sich völlig verändert. Sicherlich haben wir an den Wochenenden weniger zu tun, dafür haben wir aber mehr Vorbereitungen in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.