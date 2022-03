Demo gegen den Ukraine-Krieg : Bündnis lädt zu Friedensmarsch in Hagenow ein

Kirchen, die Stadt und zivilgesellschaftliche Akteure dazu ein, gemeinsam für den Frieden zu beten und zu demonstrieren. Vom Kirchplatz geht es durch die Innenstadt zum Rathausplatz.

Hagenow | „Der Krieg in der Ukraine beschäftigt nicht nur uns, sondern auch viele Menschen in und um Hagenow,“ sagt Pastor Thomas Robatzek: „Zu unseren täglichen Friedensgebeten in der evangelischen Kirche kommen mal mehr, mal weniger Menschen. Einige habe ich noch nie hier gesehen, andere kenne ich aus der Gemeinde.“ Die Situation in der Ukraine verunsichert u...

