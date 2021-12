Konzert trotz Corona : Kirche Hagenow läutet mit Blasmusik den vierten Advent ein

In der evangelisch-lutherischen Gemeinde wird es unter Corona-Maßnahmen weihnachtlich. Konzert und Gottesdienste geplant.

Hagenow | Auf einiges müssen die Menschen in diesem Winter wegen der Corona-Pandemie erneut verzichten. Auch in den Kirchen mussten Veranstaltungen ausfallen. Aber die besinnliche Weihnachtszeit soll an der Kirchengemeinde Hagenow nicht vorbeigehen. So wird es bald musikalisch. „Eine Kirchenmusik soll noch stattfinden“, berichtet Pastor Thomas Robatzek. Das hab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.