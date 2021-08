Hagenow : Kartoffelwerk punktet bei Azubis mit abwechslungsreichen Aufgaben

Hagenows modernisierter Traditionsbetrieb bietet Berufsnachwuchs zudem nettes Arbeitsklima und faire Bedingungen und will mit der Teilnahme am SVZ-Lehrstellentag die Werbetrommel in der Region rühren.

Hagenow | Kartoffelveredlung, dieses Wort kennt in Hagenow und Umgebung jeder. Steht es doch für ein 1969 gegründetes Traditionswerk, das jahrzehntelang liebevoll nur die „Kartoffelbude“ genannt wurde. Doch bis auf ein paar Gebäude gibt es die alte Bude, die einst Pommes Frites für die DDR herstellte, nicht mehr. Unter der Regie der „Emsland Group“ ist gerade i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.