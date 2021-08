Internationaler Freiwilligendienst : Mädchen aus Horst und Zahrensdorf helfen in Krankenhäusern in Afrika

Ihr Abitur haben sie gerade in der Tasche. Nun wollen Julia Hahnefeldt und Janine Höfer am Internationalen Freiwilligendienst des Deutschen Roten Kreuzes teilnehmen. Ein Jahr lang wollen sie in Ghana und Togo Gutes tun.

Boizenburg | Erst das Abitur und dann raus in die Welt: Diesen Plan verfolgen viele Jugendliche nach dem Ende ihrer Schulzeit. Auch Julia Hahnefeldt und Janine Höfer geht das so. „Nach der Schule wollen wir jetzt einmal die Freiheit genießen und über den Tellerrand hinausschauen“, sagen sie. Und doch ist bei den zwei jungen Frauen, die in diesem Jahr im Boizenburg...

