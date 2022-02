Jugendparlament Zarrentin : Vom Bücherfahrrad bis hin zu Pfandsammelbehältnissen

Seit 2017 sind schaalseestädtische Jugendliche bei der Gestaltung des Stadtgeschehens aktiv. Im vergangenen Jahr bezog das Parlament im neuen Jugendclub einen neuen Sitzungsort. Ideen für Projekte gibt es einige.

Zarrentin | Das schaalseestädtische Jugendparlament blickt zuversichtlich ins neue Jahr und nimmt Stellung zu 2021: Viele beliebte Veranstaltungen mussten abgesagt werden, doch in diesem Jahr soll es unter anderen wieder eine Jugenddisco in der Weihnachtszeit sowie Chill-in-Schaliss im Spätsommer geben, wie Antonia Bischoff in einer Mitteilung schreibt. Auch die ...

