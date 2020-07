von svz.de

06. Juli 2020, 09:43 Uhr

In Boizenburg hatte sich am Sonntagnachmittag ein 14-Jähriger bei einem Sturz mit seinem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge, habe der deutsche Jugendliche in der Gülzer Straße eine Böschung hinunterfahren wollen, als er sich dabei mit seinem Fahrrad überschlug. Der Verunglückte wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.