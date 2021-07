Autos, Motorräder und Mopeds : In Hagenow ist die Tuning-Liebe entfacht

Freunde von schnellen und ausgefallenen Gefährten kamen am Bahnhof in Hagenow auf ihre Kosten.

Hagenow | Glänzendes Chrom und matter Lack. Tiefergelegte Autos und hohe PS-Leistung. All das gab es am Sonntag am Hagenower Stadtbahnhof zu sehen. Die Gemeinschaft „Gemeinsames Züge Gucken“ hat hier ein Treffen organisiert, dass für keinen einen Wunsch offen ließ, der die Liebe zu Fahrzeugen hegt, die fernab von Massenware sind. „Das sind alles Liebhaber“, sag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.