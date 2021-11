Impfen in Hagenow : Wer boostern will, muss warten

Die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen, den sogenannten Boosterimpfungen, gegen das Coronavirus steigt. Eine Anlaufstelle ist das Krankenhaus Hagenow, doch viele Impfwillige werden dort weggeschickt.

Hagenow | Die gute Nachricht vorweg: Ja, es wird geboostert. Die weniger gute Nachricht: Die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten längst nicht alle, die sie möchten, zumindest am Standort Hagenow des „Westmecklenburg Klinikum Helene von Bülow“. Dort gab es in den vergangenen Tagen zum Teil heftige Diskussionen, berichten nicht nur Impfwillige, so...

