Streit um Sauberkeit in Hagenow : Nach heftiger Kritik gibt es nun Lob für den Stadtbauhof

Dreck und Unrat hätten in den vergangenen Monaten vermehrt in Hagenow zugenommen, darüber hatten sich einige Bürger beschwert. Holger Fitzner, Vorsitzender des Ortsbeirates von Viez, kann das nicht verstehen.

Hagenow | Die Schlacht um das so plötzliche fallende Laub in der Stadt ist geschlagen, der vor allem politisch geführte Streit um die Leistung des Stadtbauhofes beschäftigt aber noch immer die Gemüter in Hagenow. Jetzt hat sich mit Holger Fitzner einer der Ortsbeiratsvorsitzenden in der Sache zu Wort gemeldet. Fitzner, der dem Beirat von Viez vorsteht, stellte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.