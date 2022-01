Schwerer Löscheinsatz : Hybridauto brennt auf der A 24 bei Wittenburg

10.000 Liter Wasser waren nötig, um das Feuer komplett zu ersticken. Der Einsatz dauerte vier Stunden.

Wittenburg | Ein Auto ist am Sonnabend auf der A 24 Höhe Wittenburg in Brand geraten und nicht so leicht zu löschen gewesen. Da es sich um ein Hybridfahrzeug handelte, mussten die Feuerwehrleute aus Wittenburg hartes Geschützt auffahren. Erst bei der Anfahrt wurden sie darüber informiert, dass es sich um ein solches Modell handelt. Bei ihrer Ankunft brannte das...

