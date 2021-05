Hort in Neuhaus : Ein Lied über neue beste Freunde

Maja Lemke und Anna Kleefeld sind während der Corona-Zeit im Hort beste Freundinnen geworden und haben ein Lied darüber geschrieben.

Neuhaus | „Ich habe heute Langeweile, sitz' alleine auf der Bank“, singt Maja. Doch sie bleibt nicht lange allein. Denn in dem Lied trifft sie, wie im wahren Leben, schon nach kurzer Zeit auf Anna. „Wir sind Freundinnen geworden“, erzählt das Mädchen aus Sückau. „Und so sind wir auf die Idee mit dem Lied gekommen. Wir haben es in den Osterferien geschrieben. Da...

