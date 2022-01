Holocaustgedenken : In Hagenow war Denkmalpflege mal anders zu erleben

Den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus nahm das Team des Museums in Hagenow zum Anlass, durch praktische Denkmalpflege die Erinnerungen an Menschen wachzuhalten.

Hagenow | Die Zeit des Nationalsozialismus hat auch in Hagenow eindringliche Spuren hinterlassen. Menschen wurden auch hier ausgegrenzt, verfolgt und ermordet. Noch heute sind insgesamt 15 „Stolpersteine“ im Stadtgebiet Zeugen dieser unvorstellbaren Gräueltaten. Und ebendiese „Stolpersteine“ standen nun auch beim Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am Donnerstag, den 27. Januar 2022, im Mittelpunkt. Gemeinsam mit vier Schülerinnen und Schülern sowie zwei Vertreterinnen der Schulen reinigte das Team des Hagenower Museums die insgesamt 15 Stolpersteine in der Stadt. Dies teilt Thomas Kühn mit. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Einrichtung und war persönlich bei diesem „Gedenken einmal anders“ dabei. „An drei Orten, an denen die Messingwürfeln verlegt wurden, erzählte Henry Gawlick vom Schicksal der Familien Meinungen, Sommerfeld, Davidssohn und Meyerheim“, beschreibt Thomas Kühn die Aktion etwas näher. Zur Sache Das Wort „Denkmal“ hat Henry Gawlick als Direktor des „Museums für Alltagskultur der Griesen Gegend und Alte Synagoge“ – so der komplette Name der Einrichtung in Hagenow – dabei einmal als Aufforderung zum Nachdenken und Erinnern verstanden. „Neben den großen Gedenkveranstaltungen am Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee sind auch kleine, stille Gesten wichtig“, ist sich Thomas Kühn diesbezüglich sicher. So freute das Team vom Museum vor allem das freiwillige Engagement der Schüler. Wie der wissenschaftliche Mitarbeiter weiter mitteilt. Nachdem die Stolpersteine in der Langen Straße, der Parkstraße und der Bahnhofsstraße ihren ursprünglichen Glanz wiedererhalten hatten, wurde jeweils noch eine Kerze entzündet und eine weiße Rose wie auch ein kleiner Stein niedergelegt. „Dieser eigentlich auf jüdischen Friedhöfen übliche Brauch soll zeigen, dass die Verstorben nicht vergessen sind“, gibt Thomas Kühn die Erklärung hierfür. Weiterlesen: Kranzniederlegung und blank polierte Stolpersteine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.