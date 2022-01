Heiraten in Boizenburg : Standesbeamtin Regina Stoll geht nach 28 Jahren in Rente

Regina Stoll hat mehr als 1500 Eheschließungen begleitet. Die Paare reisten aus Amerika, Russland oder auch Thailand an.

Boizenburg | Nach fast drei Jahrzehnten geht Standesbeamtin Regina Stoll in den Ruhestand. Ihr Standesamt sieht die 64-Jährige in sehr guten Händen. Gerade noch in der Elternzeit, übernimmt Natalie Weiß am 19. April Amt und Würden. Bis dahin ist Irene Pommer vertretungsweise die Ansprechpartnerin im Standesamt der Stadt Boizenburg. Lesen Sie auch: Heiraten unte...

