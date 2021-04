Luftrettung in Westmecklenburg : Hebt bald ein Rettungshubschrauber nahe Schwerin ab?

Dr. Michael Selbach, Chefarzt der Notaufnahme der Schweriner Helios Kliniken, plädiert für ein solches Fluggerät.

Schwerin/Hagenow | Seit vielen Jahren klafft in der Region in und um Schwerin eine bedenkliche Lücke bei der Luftrettung, weil es in Westmecklenburg keinen Rettungshubschrauber gibt. Diese Lücke zu Lasten der Patienten wurde gerade erst wieder in einem Gutachten offiziell festgestellt und rückte zudem vor einer Woche in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem sich eine pr...

