Krieg in der Ukraine : Hagenower Team bringt Sachspenden für Flüchtlinge an die Grenze

Sandra Kanter und ihre Mitstreiter waren zum Teil sprachlos, als sie mit den Schicksalen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine konfrontiert wurden. Mehr als 150 Frauen und Kinder haben nach MV geholt.

Hagenow | Mit so viel Unterstützung hatten sie nicht gerechnet: Am vergangenen Donnerstag nahm das Team rund um Sandra Kanter auf dem Sportplatz Sachspenden für Ukrainer entgegen, die sie selbst an die Grenze brachten. „Es war enorm, was alles zusammen gekommen ist“, findet die Hagenowerin. Sie möchte sich ganz herzlich bei allen Spendern bedanken. „Auch einige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.