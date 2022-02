Bundeswehr im Baltikum : Hagenower Soldaten sind Teil der Litauen-Verstärkung

Versorger des Bataillons 142 gehören zur Verstärkung der Bundeswehr für das Baltikum. Anzahl ist noch nicht festgelegt, die Lage ändert sich täglich

Hagenow | Die Bundeswehr stockt ihre Präsenz in Litauen auf und schickt 350 weitere Soldaten ins Baltikum. Seit dem Angriff der russischen Armee auf die Ukraine ist diese Verstärkung als Teil der Litauen-Kampfgruppe in aller Munde. Soldaten des zu großen Teilen in Hagenow stationierten Versorgungsbataillons 142 werden nun Teil dieser Verstärkungskräfte sein. Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.