Hagenower Mädchen und Jungen helfen : Europaschüler spenden ihr Taschengeld für die Ukraine

Hilfsaktion für für notleidende Menschen in der Ukraine gestartet. Die Spenden gehen an das „Aktionsbündnis Deutschland Hilft“.

Hagenow | Stolz zeigen Schüler der Europaschule Hagenow den Schriftzug: „Wir spenden Geld für die Menschen in der Ukraine.“ In der vergangenen Woche haben sie und ihre Mitschüler insgesamt 2600 Euro für die notleidenden Menschen in der Ukraine zusammengetragen. Nach einem Aufruf über einen Elternbrief kam die Summe aus kleinen und größeren Geldspenden zusammen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.