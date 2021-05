Kirchgemeinde freut sich auf Sonntag : Gemeinsamer Gottesdienst in Hagenower Kirche

Die Gemeinde freut sich auf ein Zusammenkommen nach der Pandemie-Pause.

Hagenow | Hagenows Kirchgemeinde kann am kommenden Sonntag zum ersten Mal seit dem 27. Dezember wieder zu einem Präsenzgottesdienst in der Kirche zusammenkommen. Allerdings gelten da noch einige Auflagen. In der Kirche selbst dürfen sich auch ab Sonntag nur maximal 40 Personen versammeln. Pastor Thomas Robatzek: „Rechtzeitig zum Pfingstfest werden wir uns wiede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.