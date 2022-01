Arbeitsmarkt : Hagenow hat die wenigsten Arbeitslosen in der Region

Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in Hagenow weiter verringert. Damit hat die Stadt zusammen mit Grevesmühlen die beste Quote in Westmecklenburg.

Hagenow | Eine erfreuliche Nachricht für die Wirtschaft in der Region: Die Arbeitslosenzahlen sind, trotz Corona, gesunken. Zwar sind die aktuellen Zahlen für den Januar noch nicht da. Der Dezember-Vergleich deutet jedoch bereits die gute Entwicklung an. So lag die Quote zum Beispiel für die Stadt Hagenow zuletzt bei 4,6 Prozent. „Damit haben wir die niedrigste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.