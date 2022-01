Geschenk der Stadtwerke : 30 Bäume des Jahres in Hagenow gepflanzt

Entlang des Verbindungsweges zwischen der Neuen Heimat in Hagenow und dem Sudenhof kamen Spitzahorn, Rotbuche und Co. in die Erde.

Hagenow | Was lange währt, wird gut. Hagenows Stadtwerke haben nun endlich ihr Geschenk an die Stadt überbringen können. Sie haben es sogar eingegraben. Denn bei dem Geschenk handelt es sich um 30 Bäume – und zwar um die Bäume des Jahres beginnend ab 1992, die nun entlang des Verbindungsweges zwischen der Neuen Heimat in Hagenow und dem Sudenhof gepflanzt werde...

