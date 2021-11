Hagenow : Friedensgottesdienst unter dem Motto: „Nie wieder Krieg!“

Der Gottesdienst findet im Rahmen der bundesweiten Aktion der „Ökumenischen FriedensDekade“ statt.

Hagenow | Am Sonntag, dem 14. November, findet um 10 Uhr in der Stadtkirche zu Hagenow ein Gottesdienst. Bei diesem soll der Fokus auf dem Schwerpunktthema „Frieden“ liegen. An diesem Tag findet gleichzeitig der Volkstrauertag statt. Der Gottesdienst soll genutzt werden, um den Opfern des 2. Weltkrieges zu gedenken und gleichzeitig für den Frieden heute und in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.