Hagenow : Dieb lässt Türkranz und Lichterkette mitgehen

Türkranz von Haustür abgeschnitten

von Dieter Hirschmann

19. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Nichts mit besinnlicher Ruhe in der Adventszeit. Marianne Maxion ist stinksauer und muss sich ihrer Wut Luft machen. Sie hat den Eingang zu ihrem Haus weihnachtlich geschmückt, mit einem schönen Türkranz und mit dekoriertem Tannengrün in Blumentöpfen. Außerdem ist das alles vorweihnachtlich illuminiert. Und dann der Schreck in der Adventszeit.

„Mir wurde der Türkranz an der Haustür abgeschnitten und entwendet. Der Kranz war mit einer Lichterkette beleuchtet. Alles ist weg.

Außerdem nahmen Unbekannte Lichterketten mit, die ich in der Wandampel und im Blumentopf platziert hatte“, erzählt die Hagenowerin. Die besinnliche Zeit im Advent bringt sie zur Weißglut. Es ist nicht das erste Mal, das etwas vor ihrer Haustür verschwindet. 2015 klauten über Nacht Unbekannte zwei große Blumentöpfe, die als Türwächter links und rechts an der Haustür standen.

„Ich war bei der Polizei, habe eine Anzeige gemacht. Aber es passiert nichts“, beklagt sie sich. Und jedes Mal stellt sie sich die Frage, wer auf so eine Idee kommt, einfach vor ihrer Haustür die Dekoration zu entwenden. Der Türkranz übrigens ist fein säuberlich mit einer Schere abgeschnitten worden. Jetzt hat sie die Faxen dicke und will in der oberen Etage eine Videoüberwachung installieren lassen, um so die Täter dingfest zu machen zu können.