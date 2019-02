Hagenow : Betrunkener greift Rettungssanitäter mit Schraubendreher an

Der Vorfall ereignete sich in einem Rettungswagen, mit dem der 55-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden sollte.

01. Februar 2019, 10:27 Uhr

In Hagenow hat ein betrunkener 55-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag versucht, einen Rettungssanitäter mit einem Schraubendreher anzugreifen. Der Vorfall ereignete sich in einem Rettungswagen, mit dem der 55-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden sollte.

Der Betrunkene hatte plötzlich einen Schraubendreher hervorgeholt und versucht, auf den Rettungssanitäter einzustechen. Das Opfer konnte den Angriff abwehren und dem 55-Jährigen den Schraubendreher abnehmen. Verletzt wurde niemand.

Wie sich herausstellte, hatte der stark betrunkene Mann zuvor schwer atmend im Flur eines Mehrfamilienhauses gelegen. Ein besorgter Bewohner rief daraufhin die Rettungskräfte, die den Mann zur weiteren Behandlung in Krankenhaus bringen wollten. Der 55-Jährige ist nach einem Zwischenaufenthalt im Krankenhaus ins Polizeigewahrsam gebracht worden. Gegen ihn wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstandes ermittelt.