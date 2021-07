Mutter-Kind-Zentrum Hagenow : Babyboom beschert Krankenhaus frühzeitig 400. Geburt

Stress im Kreißsaal: Im Mutter-Kind-Zentrum in Hagenow kamen in den vergangenen Tagen viele Kinder zur Welt. Spitzenreiter war der vergangene Sonntag mit neun Babys.

Hagenow | Ins Schwitzen sind in den vergangenen Tagen die Hebammen in Hagenow gekommen. Das lag allerdings nicht an den hohen Temperaturen, sondern vielmehr an einem zwischenzeitlichen Babyboom im Mutter-Kind-Zentrum des Westmecklenburg Klinikums Helene von Bülow. „Wir Hebammen hatten am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun. Am Sonntag konnten wir soga...

