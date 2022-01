Guten Morgen : Die Sache mit der Waage

Abnehmen gehört zu den Klassikern bei den Vorsätzen im neuen Jahr

Hagenow | Haben Sie es schon getan? Ich meine, in diesem Jahr. Und: Waren Sie ehrlich? An der Waage liegt es meist jedenfalls nicht, wenn sich im neuen Jahr eine alte Aufgabe wieder förmlich in harten Zahlen aufdrängt. Richtig, es geht ums Abnehmen und ums Gewicht. Da war doch etwas mit den Essgewohnheiten und viel Sport. Dumm ist nur, dass an der Wiegefront sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.