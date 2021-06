Grundschule in Wittenburg : Das FSJ hat sich für Julie Brandt gelohnt

„Es bringt sehr viel“, sagt Julie Brandt, über ihr FSJ in der Grundschule am Friedensring in Wittenburg. Auch wenn es coronabedingt nicht so verlaufen ist, wie sie es sich vorgestellt hat.

Wittenburg | Sie hat noch knapp drei Monate. Und dennoch sagt Julie Brandt schon jetzt: „Ich glaube, ich werde die Schule vermissen. Es war und ist ein sehr schönes Jahr.“ Vielleicht sogar „schöner“ als es sich die 20-jährige Hagenowerin, die gerade ein Freiwilliges Soziales (FSJ) an der Grundschule am Friedensring in Wittenburg absolviert, vorgestellt hat. „Ich w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.