Grund- und Oberschule Neuhaus : Speed-Dating statt klassischer Berufsmesse

Die Neunt- und Zehntklässler der Grund- und Oberschule Neuhaus konnten sich auf besondere Art über Ausbildungsmöglichkeiten informieren – in Zeiten der Corona-Pandemie ist das besonders wichtig.

Neuhaus | Die Corona-Pandemie hat sich auf viele Bereiche sehr negativ ausgewirkt. Auch die Berufsorientierung fällt darunter. Schüler kamen nicht für Praktika in die Betriebe und an große Ausbildungsmessen war in Zeiten der gebotenen sozialen Distanz schon gar nicht zu denken. „Im vergangenen Schuljahr sind alle Sachen ausgefallen“, konstatiert diesbezüglich a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.