Grund- und Oberschule Neuhaus : Schulstart mit täglichen Tests und Maske

An der Grund- und Oberschule in Neuhaus bereiten sich die Lehrkräfte auf den Unterrichtsbeginn für alle Schüler ab Klassenstufe zwei am 2. September vor. Die Einschulung der Abc-Schützen findet am Sonnabend statt.

Neuhaus | An der Grund- und Oberschule in der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus herrscht dieser Tage schon reges Treiben. Die Schüler fehlen zwar noch. Sie genießen ihre letzten Ferientage. Der Schulbeginn am 2. September wird von Lehrkräften und Hausmeistern akribisch vorbereitet. „Am Donnerstag starten die Klassen zwei bis zehn in das neue Schuljahr“, sa...

